БелТА: Низкое качество российской нефти привело к поломке оборудования на белорусском нефтеперерабатывающем заводе

Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на источники. По их словам, в последние несколько дней на предприятие поступает нефть Urals с высоким содержанием хлорорганических веществ, что в итоге приводит к коррозии оборудования. Часть оборудования уже отправлена на ремонт.

Информационный сайт «Белорусский партизан» пишет, что завод намерен выставить России счет за испорченное оборудование.

На фоне претензий Минска сегодня стало известно о разговоре лидеров Белоруссии и России. Кремль сообщил, что Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко текущие вопросы. Никаких подробностей не последовало.