Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Vежду тем, это уже сделали США, Германия, Великобритания, Белоруссия, Азербайджан и еще ряд стран. В Кремле заявили, что направлять поздравления преждевременно, поскольку судить можно будет только по конкретным делам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сказал, что Путин не смотрел дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, потому что в это время занимался проблемой пожаров в Забайкалье.