Ространснадзор выявил нарушения в работе авиакомпании S7 на фоне катастрофы в Германии

Внеплановая проверка началась на следующий день после крушения легкомоторного самолета «дочки» S7 – компании «Глобус». Тогда в результате трагедии погибли совладелица перевозчика Наталия Филева, ее отец, а также пилот. Ространснадзор, по данным агентства «Интерфакс», выяснил, что руководство «Глобуса», летающего под брендом S7, не определило полномочия специалистов по осмотру самолетов. Техобслуживанием, как отмечается, занимались и профильный специалист, и эксперты технического директората компании. Кроме того, добавляют в ведомстве, командир судна мог перевозить людей ночью, только если в предстоящие 90 дней совершит три взлета и три посадки в тех же условиях на самолете того же типа или на тренажере. Об этом, как указывается, говорится в руководстве по производству полетов «Глобуса». Однако в разделе «Тренажерная подготовка» у членов экипажа разбившегося в Германии самолета подобные упражнения не приводятся, сообщается в предписании Ространснадзора.

По предварительным данным немецких специалистов, наиболее вероятная причина крушения самолета с Филевой на борту – ошибка пилота.