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17:00, 22 апреля 2019

Кремль не стал поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что оценивать результаты голосования пока рано.

На официальном уровне результаты украинских выборов в России прокомментировал премьер Дмитрий Медведев. Он признал, что выборы состоялись, но в своем выступлении ни разу не упомянул Владимира Зеленского. Между тем, с победой на выборах украинского политика уже поздравили власти США, Великобритании, Германии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и других государств.



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