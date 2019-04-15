Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко – Песков

Президент РФ Владимир Путин не смотрел дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в прямом эфире. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», удалось ли президенту РФ посмотреть дебаты между Зеленским и Порошенко, Д.Песков сообщил, что в этот момент Путин занимался проблемой пожаров в Забайкальском крае.

При этом он отметил, что запись дебатов была передана президенту. «А дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет», — заключил Д.Песков.