Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила необходимость закона об изоляции рунета на примере сегодняшнего отключения света в Совфеде. Ситуация, которая возникла из-за перебоев в электричеством, по ее словам, наглядно демонстрирует, что закон необходим.

Совет Федерации сегодня одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета. Заседание верхней палаты должно было начаться в 10 утра, но из-за перебоев с электричеством и интернетом его отложили на 20 минут. Затем свет появился, а проводного интернета в здании Совфеда, как пишет Интерфакс, нет до сих пор.