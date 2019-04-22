Врач футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время сможет осмотреть Александра Кокорина

Разрешение на это дал сегодня Пресненский суд Москвы.

О том, что суд наконец пошел навстречу футболисту, сообщила его адвокат Татьяна Стукалова. По ее словам, врач, возможно, посетит СИЗО в среду, когда будет перерыв в заседаниях.

Защита и члены ОНК ранее неоднократно просили допустить к арестованному спортивного врача. Именно он, как сообщалось, контролировал лечение футболиста и знает об особенностях оказания ему медпомощи. Отмечалось, что из-за отсутствия курса реабилитации после операции у спортсмена в изоляторе обострилась травма колена, а у врачей в СИЗО нет необходимой квалификации. Однако, следствие было против.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их приятель

Александр Протасовицкий с октября прошлого года находятся в «Бутырке» в рамках уголовного дела о двух потасовках в центре Москвы.

Спортсмены частично признали вину, принесли извинения пострадавшим и заявили о готовности возместить причиненный ущерб.

В настоящее время Пресненский суд рассматривает уголовного дела по существу.