Совет Федерации одобрил закон об автономном Рунете

«За» голосовал 151 сенатор, «против» – четверо. Один воздержался, — сообщает ТАСС.

Закон не предполагает ограничений интернета, — заявил один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас.

Применение закона о Рунете не доставит неудобств российским пользователям, — уверяет глава Роскомнадзора Александр Жаров

Жаров также добавил, что закон о Рунете не имеет ничего общего с китайским подходом к интернету.

Российская власть запоздала с принятием закона об устойчивом Рунете, это нужно было делать раньше, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодняшнее Заседание Совета Федерации началось с 20-минутынм опозданием из-за перебоев с электричеством и интернетом.

Как ожидается, закон вступит в силу в ноябре. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с января 2021 года.