Кремль до сих пор не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине
В Москве будут судить о новом президенте Украины по его делам, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Москве в самое ближайшее время отойдут от шока, вызванного результатами выборов на Украине, и обязательно поздравят Владимира Зеленского с победой на выборах, — считает политолог Станислав Белковский
Для Порошенко итоги выборов означают политическую смерть, — считает Белковский.
С победой на выборах Зеленского уже поздравили президент США, канцлер Германии и руководство Евросоюза.
По данным Центризбиркома Украины после обработки 99% бюллетеней Зеленский набирает 73% голосов. Петра Порошенко поддержали 24% избирателей.
Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины легитимным путем, — считают наблюдатели миссии ОБСЕ.