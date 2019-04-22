Кремль до сих пор не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине

В Москве будут судить о новом президенте Украины по его делам, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Москве в самое ближайшее время отойдут от шока, вызванного результатами выборов на Украине, и обязательно поздравят Владимира Зеленского с победой на выборах, — считает политолог Станислав Белковский

Для Порошенко итоги выборов означают политическую смерть, — считает Белковский.

С победой на выборах Зеленского уже поздравили президент США, канцлер Германии и руководство Евросоюза.

По данным Центризбиркома Украины после обработки 99% бюллетеней Зеленский набирает 73% голосов. Петра Порошенко поддержали 24% избирателей.

Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины легитимным путем, — считают наблюдатели миссии ОБСЕ.