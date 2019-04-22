Мозырский нефтеперерабатывающий завод сообщил о поломке оборудования

Предприятие это связывает с плохим качеством российского сырья.

Разрушения теплообменных трубок воздушного холодильника выявила в ходе предварительного обследования комиссия с участием, в том числе, представителей концерна «Белнефтехим». Как сообщает агентство БелТА со ссылкой на руководство завода, «в течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals с высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью». В настоящее время организован усиленный контроль за состоянием оборудования, увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозии. Отмечается, что, несмотря на проблемы, НПЗ продолжает выпускать полный ассортимент продукции, соответствующей международным стандартам качества.

В минувшую пятницу «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». В российской «Транснефти» признали наличие проблемы, заверили, что она носит технический характер, и пообещали устранить ее вначале этой недели.

Руководство белорусского концерна намерено требовать компенсацию с поставщика. Завтра представители двух стран встретятся для обсуждения ситуации.