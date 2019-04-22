В Шри-Ланке прогремел еще один взрыв возле пострадавшей накануне церкви в городе Коломбо

Он стал девятым по счету за два дня.

Бомба сработала после того, как саперы обнаружили ее в грузовике и пытались обезвредить. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Пока представители правоохранительных органов Шри-Ланки никак не комментируют инцидент, о пострадавших также не сообщается. Тем временем полицейским города Коломбо, как передают местные издания, удалось обнаружить почти 90 детонаторов для взрывных устройств на частной автобусной стоянке. На фоне крупнейшей в истории Шри-Ланки террористической атаки, жертвами которой стали 290 человек и еще 500 получили ранения, власти объявили режим чрезвычайного положения. В канцелярии президента островного государства объяснили это необходимостью полицейским и военным обеспечить безопасность людей. Кроме того, вновь введен комендантский час из-за угроз новых атак, а понедельник и вторник объявлены нерабочими днями.

Теракты в Шри-Ланке были совершены в ряде дорогих отелей и в католических церквях. В шести случаев из восьми, по данным агентства Associated Press, взрывы произошли по вине смертников.