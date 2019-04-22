Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение в стране после серии взрывов в Пасхальное воскресенье, в результате которых погибли 290 человек и около 500 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Джамаат Ат-Таухид аль-Ватани» — она запрещена и в России.



Как стало известно , в результате взрывов погибли, в частности, трое детей датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена, совладельца магазина «Асос». ВВС отмечает, что семья Повльсен отправилась на Шри-Ланку на пасхальные каникулы.

Новый взрыв прогремел сегодня в Коломбо на Шри-Ланке. По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон.