На Мозерском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование

На Мозерском НПЗ, одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии, вышло из строя дорогостоящее оборудование. Руководство завода связывает это с качеством российской нефти, — передает БелТА.

Ранее белорусский концерн БелНефтеХим заявил о резком ухудшении качества нефти, которая поступает из России. Белорусский концерн временно ограничил экспортные поставки российских нефтепродуктов и потребовал компенсации от российской Транснефти.