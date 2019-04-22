Коммунисты сегодня отметили день рождения Ленина

По традиции люди с цветами пришли к Мавзолею.

Красная площадь огорожена и почти пуста. Толпы туристов из Китая и Южной Кореи вынуждены идти в обход. У Мавзолея развеваются красные флаги. Собрались около двухсот человек – и пенсионеры с портретами Ленина как с иконами, и молодежь, многие с цветами. Ленин принес добро в этот мир и победил зло, уверен представитель КПРФ Шукюр Мусаев.

Ленину были доступны тайные знания, рассказал сторонник КПРФ Олег Александрович.



А коммунистическая молодежь мечтает о новом Ленине. Он бы восстановил справедливость, сказал «Эху Москвы» член революционной рабочей партии Сергей Соколов.

Пришедшие к Мавзолею периодически пели песни о Ленине и говорили, что он живее всех живых.

После мероприятия доступ на Красную площадь вновь был открыт