Столичный хоккейный клуб Динамо сменил руководство и форму собственности, причем сделал это во второй раз за два года

В 2017 году Динамо из автономной некоммерческой организации ООО. Этот финт на скорости позволил клубу избавиться от долгов перед игроками. Тем, кто подписывал контракт с АНО, предложили заключить новый, с АО, что естественно лишало надежды получить заработанное ранее. Согласились не все. Один из отказников, канадец Мэтт Робинсон несколько дней назад стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ЦСКА. Два года спустя форму собственности частично вернули. Клуб Динамо снова стал АНО, а часть инфраструктуры осталось под ООО. Игроки при этом не пострадали, а вот генерального директора Валерия Шанцева происходящее коснулось. Контракт с бывшей структурой расторгнут, а нового ему не предложили. Более того, после заседания совета Директоров было объявлено, что новым генеральным станет Евгений Кровопусков. Кроме того, сообщается о возвращении в Динамо Аркадия Роттенберга. Клуб сохранит и банк ВТБ в качестве главного спонсора. Единственный, кому удалось устоять в этой турбулентности – главный тренер Владимир Крикунов. Он продолжит работу.

Динамо в этом сезоне вышло во второй круг Кубка Гагарина, где проиграло будущему обладателю трофея – ЦСКА,