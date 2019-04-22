Владимир Зеленский получил рекордную поддержку в истории выборов президента Украины

За него проголосовали более 73% избирателей. Он почти на 50% опережает Петра Порошенко.

Зеленский опередил своего соперника во всех областях, кроме Львовской. Действующего президента в большей степени подержали и избиратели за рубежом.

Петр Порошенко поражение признал. Он заявил, что выборы прошли честно и в полном соответствии с европейскими стандартами.

Президентом Украины впервые стал человек, не находившийся во власти. Владимир Зеленский поблагодарил избирателей и обратился к гражданам других стран СНГ.

Вскоре на Украине поменяется и парламент. Выборы намечены на осень и к власти придут новые политические силы, — говорит руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

По мнению Мироненко, власти олигархов на Украине пришел конец.

Мировые лидеры поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Российские первые лица в их число не вошли.

Поздравительные телеграммы и звонки поступают в Киев со всего мира. Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала Владимиру Зеленскому счастья и успеха на новой должности и пригласила его в Берлин. Совместное поздравительное письмо победителю выборов отправили председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Лидеры Австрии, Литвы, Канады и целого ряда других стран также направили в Киев телеграммы с поздравлениями. Не остались в стороне и страны СНГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном сообщении выразил надежду на более глубокое двустороннее сотрудничество. Пожелал успеха Зеленскому и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Среди тех, кто решил поздравить Зеленского, оказался и экс-президент Украины Виктор Янукович, но в команде победившего кандидата ответили, что обойдутся без такой поддержки.

О поздравлениях от Владимира Путина пока ничего неизвестно. Избрание Зеленского на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал Дмитрий Медведев, пожелав новому украинскому руководству здравомыслия. При этом поздравлять победителя выборов российский премьер не стал.

Между тем, проигравший на выборах Петр Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Владимиру Зеленскому.