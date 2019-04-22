Верховный суд рассмотрит иск о признании незаконным приказа МВД о запрете выезда за границу для полицейских

Верховный суд РФ во вторник рассмотрит иск о признании незаконным приказа МВД о запрете выезда за границу для полицейских. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из лидеров создающегося независимого полицейского профсоюза, майор Владимир Воронцов.

«23 апреля в 14.00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение дела по иску бывшего командира взвода дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО Москвы Максима Лужных к Министерству внутренних дел о признании незаконным приказа МВД номер 705-дсп», — уточнил он.

По словам В.Воронцова, данный приказ обязывает сотрудника органов внутренних дел согласовывать свой выезд за пределы России независимо от наличия у него допуска к гостайне. «Это создает зависимость сотрудников от волеизъявления руководителей, что нарушает Конституцию РФ и Европейскую конвенцию по правам человека», — подчеркнул он.