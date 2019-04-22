Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск комбината питания «Школьник ЮЗ», который связан с Пригожиным

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск комбината питания «Школьник ЮЗ», который связан с бизнесменом Евгением Пригожиным к московской школе №1741.

Как сообщает МБХ-Медиа, компания хотела взыскать с образовательного учреждения почти 3 миллиона рублей за долги по оплате питания. При этом в документах указано, что школа удержала эту сумму в качестве штрафных санкций, предусмотренных договором.

Какие нарушения допустила компания Пригожина, в иске не указано. Ранее в аналогичных делах речь шла, в частности, о поставках некачественных продуктов.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иски к двум московским школам от других компаний Пригожина «Московского школьника».