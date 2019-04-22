Кремль пока не отреагировал на результаты выборов на Украине, где побеждает Владимир Зеленский

По данным ЦИКа он набрал более 73% голосов.

Между тем, премьер Медведев пожелал «здравомыслия» новому руководству Украины. На своей странице в Фейсбуке глава правительства отметил, что шансы на улучшение отношений с Украиной «все же есть». При этом Зеленского в своем сообщении Медведев не назвал.

Петр Порошенко признал свое поражение, однако заявил, что не уйдет из политики и будет защищать курс на движение Украины в НАТо и Евросоюз. По его словам, у Зеленского будет очень сильная оппозиция.

Владимира Зеленского уже поздравили с победой многие мировые лидеры, в том числе, президент США, канцлер Германии, а также руководство Евросоюза.