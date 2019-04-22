Картина Исаака Левитана пропала из частной коллекции в Москве

Ее уже нашли и сегодня должны вернуть в галерею.

Полотно обнаружили в день обращения о его хищении. Обстоятельства выясняются, сообщает столичный главк МВД. Речь идет о картине «Летний пейзаж. Пашня». С заявлением о ее пропаже в полицию обратился директор организации «Научно исследовательская независимая экспертиза имени П. М. Третьякова». По его словам, картину, стоимостью более 2 миллионов рублей, похитили мошенническим путем. Как пишет «Комсомольская правда», началось все с того, что 11 апреля полотно передали под расписку некоему специалисту Людмиле Шариной. Уже из ее рук оно попало в руки злоумышленников. Несколько дней о судьбе пейзажа конца XIX века не было известно. В минувшую пятницу сам заявитель обнаружил его на сайте одного из российских аукционов. Стартовая цена лота на торгах – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Теперь в ситуации разбираются правоохранители. По словам источника агентства городских новостей «Москва», будет назначена экспертиза для установления возможных повреждений у произведения искусства.

В Государственной Третьяковской галерее сказали «Эху Москвы», что не в курсе произошедшего, поскольку ни сама картина, ни частная коммерческая структура, откуда ее похитили, не имеют к музею никакого отношения.