Президент Шри-Ланки со вторника введет режим чрезвычайного положения

Это произойдет на фоне крупнейшей серии терактов на территории страны, в результате которой погибли, по последним данным, 290 человек.

Ответственность за восемь взрывов, произошедших накануне в разных частях страны, власти островного государства в Южной Азии возложили на группировку «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра здравоохранения Шри-Ланки. При этом власти полагают, что к атаке причастна международная террористическая сеть, а не только местные боевики. Ранее о причастности группировки к терактам в ряде городов Шри-Ланки сообщил телеканал «Аль-Арабия», однако никаких подробностей он не привел. Тем временем власти намерены направить в столицу страны Коломбо около тысячи солдат. Они будут охранять аэропорт и административные объекты. Кроме того, в Шри-Ланке был вновь объявлен комендантский час, который начнется сегодня вечером и продлится до ночи. Чуть ранее он был отменен, хотя университеты и школы будут закрыты еще как минимум двое суток, передает агентство ТАСС со ссылкой на местные издания.

Теракты в Шри-Ланке были совершены в ряде дорогих отелей и в католических церквях. По данным агентства Associatesd Press, в шести из восьми случаев они произошли по вине смертников. В свою очередь, телеканал NDTV сообщил о задержании 24 подозреваемых в причастности к атаке.