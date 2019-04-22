ЦИК: Зафиксированные нарушения не повлияют на  результат выборов президента Украины

Зафиксированные нарушения не повлияют на результат выборов президента Украины, — утверждают в Центризбиркоме.

Подсчитано уже почти сто процентов бюллетеней. Во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко почти на 50 процентов. Зеленский официально приступит к исполнению своих обязанностей, когда на торжественном заседании принесёт присягу украинскому народу.

Герой украинского сериала «Слуга народа», продюсер и телеведущий Владимир Зеленский объявил о решении участвовать в борьбе за пост президента в последний день перед стартом избирательной компании, за три месяца до первого тура, в Новогоднюю ночь. Свое решение он объяснил желанием что-то изменить в стране, «не давая пустых обещаний». Собственно, на протяжении всей кампании Зеленский этого и не делал, старательно уходя от содержательных интервью, сойдясь в публичной полемике со своим оппонентом Петром Порошенко только перед вторым туром, во время дебатов. Владимиру Зеленскому удалось конвертировать высокую узнаваемость и давнее присутствие в рейтингах популярности в голоса своих соотечественников. Его предвыборная программа начиналась со слов «Я расскажу вам об Украине своей мечты». В этой стране, заявлял Зеленский, бизнес «можно открыть за час, а получить загранпаспорт – за 15 минут», «завершены войны, побеждена коррупция». А первый принятый закон закрепляет механизм, по которому «народ формирует основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии».

Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине, но шанс на улучшение отношений, по его мнению, есть. Российский премьер написал в Фейсбуке, что Владимир Зеленский, скорее всего, будет придерживаться той же риторики в отношении России, которую он использовал в ходе предвыборной кампании.