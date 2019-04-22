Сергей Удальцов: Мэрия Москвы согласовала акцию в память о жертвах поджога в одесском Доме профсоюзов 2 мая

Мэрия Москвы согласовала акцию в память о жертвах поджога в одесском Доме профсоюзов, которая пройдет 2 мая на Суворовской площади. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня организаторы получили из правительства Москвы информацию о согласовании митинга 2 мая на Суворовской площади под названием «Помни Одессу», — рассказал он.

Как уточнил С.Удальцов, акция приурочена к очередной годовщине трагических событий в Одессе, где 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов заживо сгорели десятки людей.

Активисты почтят память погибших и потребуют международного расследования этих событий. Заявленное количество участников — 1000 человек.