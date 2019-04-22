Пресс-секретарь Третьяковской галереи: Пропавшая картина Левитана не имеет отношения к Третьяковской галерее

Пропавшая картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» не имеет отношения к Третьяковской галерее. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Государственной Третьяковской галереи Анна Котляр.

«То, что случилось, не имеет никакого отношения к Третьяковской галерее. Мы просто не в курсе того, что произошло. Речь идет о частной коммерческой структуре — независимой экспертизе имени Павла Третьякова. Эта структура к нашему музею никакого отношения не имеет», — подчеркнула она.

А.Котляр уточнила, что сотрудники, которые упоминаются в связи с этим событием, к Третьяковской галерее тоже отношения не имеют.

Как сообщалось, директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П. М. Третьякова» подал в полицию заявление о пропаже картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880–1890 г.)". В заявлении эксперта говорится, что неизвестные лица завладели полотном мошенническим путем — 11 апреля картина была передана по расписке, после чего пропала.

Стоимость картины в расписке составляет 2,24 млн рублей по курсу на день передачи картины. До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были. Позднее заявитель обнаружил картину на аукционе на одном из профильных сайтов.