Сегодня в Штутгарте открывается один из крупных и престижных женских теннисных турниров на грунте

Среди вторых Мария Шарапова, которая трогательно извинилась перед болельщиками. Это один из ее любимых турниров, он выигрывала здесь три раза подряд и вернулась после дисквалификации тоже здесь. Шарапова не сыграла ни одного матча с февральского турнира в Санкт-Петербурге, когда она провела один матч, а на второй, с Дарьей Касаткиной не вышла, но зато насладилась достопримечательностями. Касаткина, кстати, сыграет в Штутгарте. Она начнет матчем с Элиз Мертенс. Также приедет Анастасия Павлюченкова, которая только что вывела сборную России во вторую мировую группу Кубка Федерации. Она встретится с Юлией Гергес из Германии. Ну а первый номер посева получила лучшая теннисистка мира японка Наоми Осака. Второй у недавнего лидера рейтинга Симоны Халеп из Румынии.

Конкуренцию лидерам могут составить две чешские теннисистки Каролина Плишкова и Петра Квитова.