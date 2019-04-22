Глава Еврокомиссии и руководитель Евросовета поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В их совместном письме говорится, что он может рассчитывать на поддержку ЕС в продолжении реформ в стране, в том числе, в энергетике.

Зеленского уже поздравил Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко. А также бывший президент Украины Виктор Янукович. Поздравлений от официальных лиц России пока не последовало. Дмитрий Медведев написал в Фейсбуке, что не испытывает особых иллюзий, но при этом надеется на улучшение отношений Москвы и Киева.