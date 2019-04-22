В кабинете директора петербургского Большого театра кукол была скрытая видеокамера

Именно с ее помощью оперативники собрали доказательства и предъявили директору обвинение в получении взятки.

Негласное видеонаблюдение за директором Большого театра кукол вели на протяжении как минимум месяца. Как сообщает Фонтанка.ру, именно камера зафиксировала нужные следователям сцены и диалоги. По итогу съемки Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Александру Калинину предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он принял более миллиона рублей от гендиректора компании «Петербургское созвездие» Ольги Силаевой. Это якобы был так называемый «откат» за контракт на поставку реквизита для спектакля «Зима, когда я вырос» в конце прошлого года. Сумма, указанная в контракте, – больше двух миллионов рублей. В конце прошлой недели Калинина арестовали, Силаеву суд отправил под домашний арест. Мужчина вину не признал, однако при обыске у него нашли 8 миллионов рублей наличными. Их происхождение Калинину ещё предстоит объяснить.

Защита Александра Калинина намерена сегодня подать апелляцию об изменении меры пресечения на домашний арест.