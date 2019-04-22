Сегодня в Третьяковскую галерею должны вернуть картину Левитана «Летний пейзаж. Пашня»

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По его данным, будет проведена экспертиза, в ходе которой установят наличие повреждений или их отсутствие.

В полицию обратился сотрудник Третьяковской галереи. Он рассказал, что картину Левитана под расписку выдали женщине, которая впоследствии отдала её третьим лицам. В итоге выяснилось, что полотно было выставлено в качестве лота на одном из аукционов. Другие подробности не приводятся.