Пленарное заседание Совета Федерации началось с задержкой из-за отключения электричества

Между тем, сегодня верхняя палата должна рассмотреть нашумевший законопроект об изоляции Рунета.

Свет пропал в части помещений Совета Федерации примерно в 9:30 утра, за полчаса до начала заседания. Как сообщает ТАСС, спустя 10 минут электричество удалось вернуть, однако неполадки в работе некоторых систем продолжились. Из-за этого в зале верхней палаты не работала техника, а пленарное заседание началось с 20-минутной задержкой. Сейчас работа идет в обычном режиме: в частности, Совфед уже успел одобрить закон об ужесточении наказания для скрывшихся с места ДТП.

При этом рассмотрение главного документа дня еще впереди. Сегодня сенаторы должны решить судьбу законопроекта об изоляции Рунета. Согласно тексту документа, Роскомнадзор возьмет управление трафиком на себя в том случае, если сеть попытаются отключить. Кроме того, предусмотрено создание параллельной системы блокировок, которая будет фильтровать запрещенный контент.

Ранее в поддержку законопроекта уже высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, инициатива не несет угрозы изоляции России, а направлена лишь на обеспечение безопасности страны.