Целый ряд европейских и мировых лидеров поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины

Первой в своем твиттере поздравления Зеленскому написала глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. Это произошло спустя лишь час после обнародования результатов экзит-поллов. Вальстрем отметила, что Стокгольм продолжит поддерживать украинскую программу реформ. Среди поздравивших Зеленского в первые часы были также канцлер Австрии Себастьян Курц и американское посольство в Киеве. Ближе к утру новому украинскому лидеру позвонил и сам президент США Дональд Трамп. Как написал в твиттере его спецпредставитель Курт Волкер, Вашингтон считает прошедшие выборы мирными и демократическими, а также намерен поддерживать усилия по противодействию агрессии. Кроме того, поздравления Владимиру Зеленскому направили глава Европейского совета Дональд Туск, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава британского МИДа Джереми Хант. Несколько минут назад это сделала и канцлер Германии Ангела Меркель Из России же поздравления Зеленскому с победой пока направила только РПЦ.

После обработки почти 97% бюллетеней Владимир Зеленский набирает чуть более 73% голосов. У действующего украинского президента Петра Порошенко – лишь около 24,5%.