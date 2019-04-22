Сегодня футболисты ульяновской Волги, выступающей в третьем дивизионе, выйдут на поле в форме с портретом Ленина

Сегодня футболисты ульяновской Волги, выступающей в третьем российском дивизионе, выйдут на поле в форме с портретом Ленина.

Акция приурочена ко дню рождения лидера большевистской революции, который, как известно родился в этом городе. На футболке Ильич изображен в привычной кепке, во вратарских перчатках , с мячом под мышкой, то есть в образе вратаря, что отсылает к эпохе Льва Яшина и его коллег, которые играли в головных уборах. В необычной форме Волга сыграет только один раз. Эксклюзивный комплект затем будет продан на аукционе, к которому может присоединиться любой желающий в специальной группе вконтакте. Начальная цена каждой футболки тысяча рублей. Всего будет реализован 21 комплект. Деньги, которые удастся выручить пойдут на благотворительность,

Ульяновская Волга занимает 4 место в зоне Урал-Поволжье Профессиональной футбольной лиги.