Почти 650 человек признаны пострадавшими в результате природных пожаров в Забайкалье

Уже сегодня власти обещают начать выплаты единовременной помощи.

Списки для организации выплат уже готовы, хотя цифры не окончательные, сообщил исполняющий обязанности главы регионального Минсоцзащиты Евгений Казаченко. Он напомнил, что согласно федеральному законодательству, единовременная помощь всем пострадавшим составляет 10 тысяч рублей. Люди, частично утратившие имущество, получат по 50 тысяч, а те, кто лишился всего — по 100. На эти цели из регионального бюджета уже выделено почти 5,5

миллионов рублей. По словам и.о.министра, сейчас большинство погорельцев находятся у родственников. Местные санатории готовы принять 50 человек.

Степные пожары бушуют на юге и юго-востоке Забайкальского края с минувшей пятницы. В 17 населенных пунктах огонь уничтожил почти сотню жилых домов, и примерно полусотни других строений. Погибли свыше 4 тысяч домашних животных. 34 человека получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации, сегодня ожидается усиление ветра. На данный момент почти два десятка лесных пожаров продолжают полыхать на площади около 20 тысяч гектаров. Власти рассчитывают справиться с ними к вечеру.