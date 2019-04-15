В Совете Федерации перед рассмотрением закона об изоляции Рунета пропал свет

Примерно в 9.30 некоторые помещения Верхней палаты парламента были обесточены. Через 10 минут электричество было включено, однако остались неполадки в работе ряда систем, в частности, не работал интернет.

Напомню, сенаторы должны рассмотреть законопроект об изоляции Рунета, который вызвал большой общественный резонанс. Политик Евгений Ройзман в эфире «Эха Москвы» говорил, что сомневается в эффективности блокировки интернета в России.

Напомним, законопроект об изоляции Рунета был подготовлен как ответ на стратегию национальной кибербезопасности США. Он может вступить в силу в ноябре этого года.