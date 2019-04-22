В серии терактов на Шри-Ланке были задействованы семеро террористов-смертников

Жертвами взрывов, по последним данным, стали 290 человек.

В Шри-Ланке накануне прогремели восемь взрывов, и шесть из них произошли по вине смертников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных криминалистов. При этом утверждается, что террористов было семеро: ранее местные СМИ писали, что самоподрыв в отеле «Шангри-Ла» в центре Коломбо совершили сразу два смертника. Кроме того, теракты произошли еще в двух гостиницах, а также трех церквях, где в этот момент шли пасхальные службы. Помимо местных жителей, погибли больше 30 иностранцев, в числе которых – граждане США, Нидерландов, Великобритании, Китая и других стран.

После взрывов власти Шри-Ланки объявили в стране комендантский час, но сегодня его решено было отменить. Между тем, школы и университеты будут закрыты как минимум в течение следующих двух суток, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Президент страны создал специальный комитет по расследованию серии терактов.

По данным телеканала «Эн-ди-ти-ви», по подозрению в причастности к терактам были задержаны 24 человека. Они принадлежат к местному мусульманскому сообществу.