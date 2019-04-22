Владимир Зеленский получил рекордную поддержку в истории выборов президента Украины

После обработки 95% бюллетеней за него проголосовали более 73% избирателей. Он почти на 50% опережает Петра Порошенко. До этого максимальный результате на выборах принадлежал Леониду Кравчуку, который в 91 году в первом туре получил 62% голосов.

Президентом Украины стал впервые человек, не находившийся во власти. Владимир Зеленский поблагодарил избирателей и обратился к гражданам других стран СНГ.

Владимира Зеленского поздравили президент США Дональд Трамп, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Литвы Даля Грибаускайте. Дмитрий Медведев написал в Фейсбуке, что не испытывает иллюзий по поводу победы Зеленского, но шанс на улучшение отношений с Россией, по его мнению, есть.