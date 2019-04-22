24 человека арестованы на Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам
Ранее сообщалось о 13 арестованных.
Сами взрывы предположительно, совершили террористы-смертники. По последним данным, погибли 290 человек, 500 получили ранения.
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Ранее сообщалось о 13 арестованных.
Сами взрывы предположительно, совершили террористы-смертники. По последним данным, погибли 290 человек, 500 получили ранения.
Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…
Слуга народа Если Трамп тестировал посылы к электорату в Твиттере, то Зеленский опробовал свою кампанию на сериале. Новое слово в политическом пиаре, где ключевая часть избирательной кампании — длинный рекламный ролик персонажа, который прямо с экрана становится кандидатом в президенты. О дивный новый вымышленный мир!..