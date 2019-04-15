Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины

Уже обработано более 90% протоколов. У него более 73% голосов избирателей, в то время, как у Петра Порошенко – 24,5. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. Там Порошенко поддержали 63%. У Зеленского самая высокая поддержка в Днепропетровской области – 88%.

Бесспорная победа Владимира Зеленского может стабилизировать политическую ситуацию на Украине, такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Окара.

Украинский опят – важный политический вызов для всей российской системы, — считает Андрей Окара.