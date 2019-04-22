24 тур чемпионата России по футболу стал фактически чемпионским для питерского Зенита, который теперь опережает ближайшего преследователя на 8 очков.

В предлагаемых обстоятельствах вероятность ничтожна. Так считает большинство специалистов и болельщиков. Помимо чистой математики, есть и психологические факторы. В лучшем по содержанию матче не только чемпионата, но и нескольких последних лет Зенит в гостях победил Краснодар с результатом 3-2. Хозяева сравняли счет на последних минутах, но питерцы забили победный гол на 6 добавленной минуте. Это был даже не нокаут, а нокдаун для Краснодара, который ровно также проиграл Валенсии в Лиге Европы. Уверенности южанам снова не хватило. В этом же туре Локомотив и ЦСКА поделили очки, забив по одному мячу. Локомотив, Краснодар и ЦСКА продолжают борьбу за медали и, что возможно главнее, место в Лиге Чемпионов. Дистанция между ними минимальна. Краснодар уступает Локомотиву одно очко и в свою очередь опережает ЦСКА тоже на одно.

В заключительном матче тура…… (Здесь нужно добавить счет матча Спартак — Енисей)