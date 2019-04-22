Российские моряки подали иск из-за невыплаты суточных за командировки в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд отказал истцам, и теперь они намерены подавать апелляцию.

Иск в суд подали 27 моряков, которые служат на трех военных кораблях Черноморского флота. В последние несколько лет их направляли в командировки в Сирию, но суточных военнослужащие так и не увидели. В суде офицеры рассчитывали добиться выплаты в размере примерно 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники – по 200 тысяч рублей каждому.

Ответчики, в числе которых была финансовая служба флота, заявили, что морской поход в Сирию не считается командировкой. Морякам были положены не суточные, а лишь надбавка за выполнение опасных для жизни задач, которая уже была выплачена. Суд встал на сторону ответчиков, сославшись на приказ Минобороны от 2011 году, согласно которому поход на корабле не является командировкой. Адвокат моряков Александр Федорченко рассказал «Коммерсанту», что на следующей неделе апелляция на это решение будет направлена в Северо-Кавказский окружной военный суд.

По словам адвоката, аналогичные иски рассматривались и в других судах, но также не были удовлетворены.