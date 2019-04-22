По меньшей мере семь террористов-смертников были задействованы для совершения атак на Шри-Ланке

По делу о причастности к терактам задержаны 24 человека.

Террористы осуществили самоподрывы в шести отелях и церквях.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя государственной криминалистической службы страны.

По данным властей, задержанные принадлежат к местному мусульманскому сообществу. Их личности пока не раскрываются. Министр обороны Руван Виджевардена ранее сообщил о причастности к теракту религиозных экстремистов. Известно, что двое мужчин были арестованы в отеле города Дамбулла. Также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.

В воскресенье, когда многие христиане отмечали Пасху, в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Первые произошли почти одновременно — в трех католических храмах, где шли праздничные службы, и трех столичных отелях. Позже две бомбы сработали недалеко от зоопарка рядом с Коломбо и в пригороде столицы. Погибли 290 человек, 500 ранены. Россияне, по предварительным данным, не пострадали. В посольстве России рекомендовали гражданам избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке и воздержаться от посещения столицы Коломбо.

Власти островного государства в связи с произошедшим заблокировали соцсети и мессенджеры и ввели комендантский час. Информации о сроках его действия пока нет.