Владимир Зеленский лидирует на выборах на Украине с рекордным результатом

Дмитрий Медведев считает, что есть шанс на улучшение отношений.

Владимиру Зеленскому позвонил и поздравил с победой на выборах его соперник Петр Порошенко. Сделали это и Дональд Трамп Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко и другие лидеры государств. Россия, которая на Украине считается страной-агрессором, поздравлять Зеленского не стала. Премьер Дмитрий Медведев ограничился записью на своей странице во «ВКонтакте». По его мнению, для восстановления отношений России с Украиной нужны честность и прагматический подход. Дмитрий Медведев пожелал новому президенту Украины здравомыслия.

Владимир Зеленский после подсчета большинства бюллетеней лидирует с результатом 73% голосов – рекорд за всю историю Украины. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.