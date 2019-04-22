Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект об изоляции Рунета

В случае принятия он вступит в силу в ноябре этого года.

Госдума на прошлой неделе приняла нашумевшую инициативу в окончательном третьем чтении, и теперь свое слово предстоит сказать верхней палате. Впрочем, рассмотрение законопроекта, как ожидается, может стать техническим, ведь ранее в его поддержку уже высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, документ не несет угрозы изоляции России, а направлен лишь на обеспечение безопасности страны.

Согласно тексту законопроекта, Роскомнадзор возьмет управление трафиком на себя в том случае, если Рунет попытаются отключить. Кроме того, предусмотрено создание параллельной системы блокировок, которая будет фильтровать запрещенный контент. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в том числе это поможет в борьбе с мессенджером Telegram.

Реализация инициативы обойдется в сумму свыше 30 миллиардов рублей.