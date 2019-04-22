Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине, но шанс на улучшение отношений, по его мнению, есть

Российский премьер написал в Фейсбуке, что Владимир Зеленский, скорее всего, будет придерживаться той же риторики в отношении России, которую он использовал в ходе предвыборной кампании.

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов на посту президента Украины. В заявлении Белого дома говорится, что американский президент назвал прошедшие выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер.