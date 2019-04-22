Во Флориде сегодня предстанут перед судом две 14-летние школьницы, арестованные за подготовку к девяти убийствам

План совершения серии убийств, который подготовили ученицы школы Эйвон Парк в 80-ти милях от Орландо, был записан ими на восьми листках бумаги и сложен в папку под названием «Проект 11/9». На папке рядом с названием значились слова «частная информация» и «не открывать». «Истеричное» поведение девочек при заглядывали в папку, как она это описала, заметила учительница. Она же вызвала в полицию, обнаружив содержимое Проекта 11/9. Подготовка к убийствам включала в себя имена шести жертв и подробный план совершения убийств: где будет куплено автоматическое оружие, что убийцы наденут — с пометкой «никаких торчащих волос — с той минуты, как мы это наденем, мы ниггеры». Заманивать своих жертв школьницы намеревались с помощью автомобиля, а тела затем вывести, сжечь и закопать. На одном из листков из папки было написано: «Я им просто скажу, что это пранк, если это найдут».

Имена школьниц не разглашаются в силу их малолетнего возраста, обеим по 14 лет.

Офис местного шерифа заявила, что относится к намерениям подростков совершить серию убийств серьезно и заявляет, что совершенно неважно, если школьницы думали, что все это шутка, — это совсем не шутки, заявил офис шерифа.

Обеим арестованным девочкам грозят обвинения в сговоре с целью убийства и и сговоре с целью похищения человека.