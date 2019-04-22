На Шри-Ланке задержаны 24 человека по подозрению в причастности к недавнему крупному теракту

В стране введен комендантский час.

Жертвами крупнейшего теракта в мире за последние годы стали 290 человек, 500 ранены. Девять взрывов прогремели в дорогих отелях и церквях накануне, когда христиане отмечали Пасху. Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что их совершили смертники, вероятно, религиозные экстремисты. Задержаны 24 подозреваемых, в том числе водитель фургона, где, предположительно, находились нападавшие. Власти страны ввели комендантский час, который будет действовать до тех пор, пока правоохранительные органы не будут уверены, что опасность для местных жителей и туристов миновала. Кроме того, правительство острова заблокировало на его территории доступ к основным соцсетям и мессенджерам. Официально это объясняют необходимостью бороться с распространением ложной информации. Эксперты отмечают, что эта мера также может помешать сообщникам террористов координировать свои действия.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.