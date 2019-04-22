Владимир Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины

Уже обработано более 90% протоколов. У него более 73% голосов избирателей, в то время, как у Петра Порошенко – 24,5. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. Там Порошенко поддержали 63%. У Зеленского самая высокая поддержка в Днепропетровской области – 88%.

В своей первой речи после выборов Петр Порошенко признал свое поражение. Действующий президент также пообещал и дальше продвигать свой политический курс как необходимый стране.

Владимир Зеленский объявил о возможных кадровых перестановках. Кроме того, он обрисовал свою позицию по вопросу об отношениях с Россией.

Владимир Зеленский добавил, что будет защищать украинский язык и не исключил назначения Порошенко на какой-нибудь пост, «если общество попросит».