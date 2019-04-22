Суд продолжит сегодня рассматривать дело о теракте в Петербургском метро

Все обвиняемые не признают вину.

Дело рассматривает Московский окружной военный суд на выезде в Петербурге. Просто потому, что такие дела находятся в ведении всего лишь четырех военных судов России. По делу проходят 11 человек. Их подозревают в соучастии в подготовке теракта. Некоторые из них заявили, что оговорили себя под пытками в секретной тюрьме ФСБ. Одна из подсудимых утверждает, что сотрудники спецслужб вытерли об нее компоненты бомбы, чтобы заявить потом о найденных следах ДНК. Также накануне сотрудники ФСИН прервали разговор правозащитников с одним их подозреваемых в СИЗО. Это случилось, когда мужчина начал рассказывать про пытки. Также фигуранты заявили, что им запретили брать с собой в суд бумагу. Дело в том, что на первых заседаниях они сделали самодельные плакаты с надписями: «Мы не виновны», «Нас подставили».

Теракт в петербургском метро случился два года назад. Тогда погибло 15 человек и предполагаемый исполнитель теракта.