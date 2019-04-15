По итогам подсчёта голосов на Украине Владимир Зеленский набрал более 73%, а Пётр Порошенко 24,5

Зеленский является лидером в большинстве регионов страны. Наибольшую поддержку он получил в Днепропетровской области, там за него проголосовали почти 88 процентов избирателей.

Причиной поражения Петра Порошенко стали как внутренние ошибки, так и сложная внешняя политическая обстановка. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Порошенко признал своё поражение и предложил свою помощь Зеленскому. Он также отметил, что не намерен уходить из политики.