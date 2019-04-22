Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Он сохраняет почти троекратное превосходство над действующим президентом во втором туре выборов. Лидер партии «Слуга народа» набирает около 73% голосов. У Петра Порошенко – менее 25%. Накануне глава государства признал свое поражение.

«Бесспорная победа Владимира Зеленского может стабилизировать политическую ситуацию на Украине», — такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» политолог Андрей Окара.

«Сам выборный процесс и реакция кандидатов на результаты голосования дает надежды на «политическое взросление украинской нации»», — добавил Андрей Окара.