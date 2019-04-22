Экипажи сразу трех кораблей Черноморского флота пытались через суд получить суточные за командировки в Сирию

Офицеры рассчитывали на выплаты примерно в 300 тыс. руб., а моряки-контрактники — по 200 тыс. руб. каждому, пишет газета «КоммерсантЪ». Однако Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил их коллективный иск. В постановлении говорится, что поход на корабле, согласно приказу Минобороны, не является командировкой, поэтому суточные морякам за участие в военных действиях в Сирии не положены. По словам адвоката моряков, теперь они планируют направить апелляцию в Северо-Кавказский окружной военный суд.